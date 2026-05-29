ВСУ планировали устроить масштабную экологическую катастрофу на химическом предприятии в Константиновке. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, по распоряжению руководства ВСУ боевики собирались распылить остававшиеся на заводе химические вещества — хлор и другие.
"На химзаводе оставались цистерны с хлором и другими химическими веществами. Боевики планировали всё это распылить и ждали подходящей розы ветров, но этого не случилось. Буквально молниеносным броском российские вооружённые силы сумели предотвратить экологическую катастрофу, которую замышляли устроить украинские боевики‑террористы.
Подобная ситуация развивалась в 2022 году в Попаснянском районе Луганской области, где неонацисты планировали взорвать ёмкости с хлором на территории водоканала. Эта операция, проведённая в Луганской области, легла в основу тактики российских вооружённых сил по захвату и нейтрализации боевиков на химических предприятиях. Сейчас можно говорить о том, что Россия имеет уникальный военный опыт по проведению оперативных действий по освобождению химических предприятий", — объяснил военный эксперт.
Подполковник запаса Иванников уточнил, что химзавод в Константиновке ВСУ попытались превратить в крепость, но, тем не менее, ВС РФ удалось выбить оттуда боевиков.