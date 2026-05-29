Тайные ангелы Пентагона: военный летчик разоблачил сенсацию США об НЛО

Волна интереса к неопознанным летающим объектам поднялась с новой силой после публикации очередного массива рассекреченных документов Пентагона. Среди вороха радиолокационных отчетов и размытых видеозаписей особое внимание привлекли кадры, на которых силуэты объектов поразительно напоминали парящих над водной гладью ангелов.
Пока общественность гадает, являются ли эти снимки доказательством существования высших сил или инопланетного разума, военные эксперты отмечают, что мы видим не то, что есть на самом деле.
«Бесхвостка» или ангелы.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что может скрываться за силуэтом ангелов на самом деле. По его мнению, за божественными очертаниями с высокой долей вероятности скрывается банальный рукотворный аппарат.
«Если в виде ангела, то, скорее всего, шел какой-то беспилотник. Возможно, его тестировали сами американцы. Может еще быть вид летучей мыши. Это изображение беспилотника или нового самолета, который у нас называют “бесхвосткой”», — отрезвил мечтателей генерал Попов.
Эксперт подчеркнул, что причиной искажения силуэта стала несовершенная оптика прошлых лет. Снимки, циркулирующие в отчетах Пентагона, часто делались в эпоху, далекую от современных стандартов HD-съемки.
«Кадры могли быть сделаны несколько десятков лет назад, когда камеры тепловизора и его техническое зрение были не таким острым, как сейчас. А если учесть, что объект маневрировал, и самолет брал прицел, то сложно получить четкую картинку. Поэтому там может быть все полуразмытое, полудвижущееся», — объясняет эксперт.
Именно игра теней и тепловых сигнатур могла превратить обычный дрон или стелс-разработку в «крылатое существо».
Всадники, верблюды и облака.
Впрочем, не только рукотворные машины кажутся обывателям мистикой. Летчик Попов раскрыл, что пилоты регулярно сталкиваются с визуальными галлюцинациями, порожденными самой атмосферой. Природа, по его словам, умеет шутить над человеческим восприятием гораздо изощреннее любых спецслужб.
«У летчиков частенько бывают засветки в облаках. Мощность облаков бывает такая, что возникает сильная отражающая поверхность. Даже радиолокационные прицелы фиксируют большую концентрацию энергии или кристалликов, которые образуются на высоте из-за быстрой кристаллизации поднимающихся паров», — сказал генерал.
В качестве яркого примера эксперт привел курьезные ситуации из летной практики, когда экипаж не может прийти к единому мнению об увиденном.
«Идешь на самолете, смотришь на кучево-дождевые облака, а там разные фигуры проступают. Один пилот видит голову лошади или всадника. А второй, который шел за тобой, посмотрит под тем же углом и скажет, что видел двугорбого верблюда. Это вопрос интерпретации того, что мы наблюдаем в воздушных массах», — отметил Попов.
Ловушка для мозга: как глаз достраивает образы.
Почему же даже опытные пилоты, столкнувшись с неизвестным объектом в небе, готовы поклясться, что видели именно фигуру, а не сгусток плазмы или блик? Разгадка кроется не в космосе, а в нейробиологии. Генерал-майор настаивает, что в сенсационных историях про «ангелов» или «летающие тарелки» чаще всего виновата физиология.
«Световая энергия возбуждает колбочки и палочки на сетчатке глаза, сигнал по нервным окончаниям идет в мозг, картинку формирует именно мозг, а не глаз. Это чистая физиология. Поэтому под воздействием электромагнитных волн и физических явлений наша психика может достроить что угодно — вплоть до образа Бога или ангела», — подчеркнул он.
Попов скептически относится к попыткам выдать желаемое за действительное без анализа метеоусловий и времени суток. Он напоминает, что мозг человека всегда стремится найти знакомые очертания в хаосе помех. Именно поэтому рассекреченные документы с «неопознанными воздушными феноменами», как их сейчас называют в официальных отчетах США, вряд ли содержат неопровержимые доказательства существования НЛО.
«Я отношусь к таким рассказам очень осторожно и скептически», — резюмировал военный летчик.