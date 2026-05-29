Разрушение всего: для Киева приготовили сотни особых тяжёлых дронов

Накануне министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан, включая дипломатический персонал, оперативно выехать из украинской столицы. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что почти все посольства стран Запада продолжают работу в Киеве. Исключением, как утверждалось, стало только американское диппредставительство. Однако в посольстве США позже опровергли сообщения о планируемой эвакуации своих сотрудников, назвав их ложными.