Разрушение всего: для Киева приготовили сотни особых тяжёлых дронов

Переход конфликта в гораздо более интенсивную и разрушительную фазу ожидается в ближайшее время, именно с этим связан призыв РФ к иностранным дипломатическим миссиям покинуть Киев, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов.
Накануне министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан, включая дипломатический персонал, оперативно выехать из украинской столицы. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что почти все посольства стран Запада продолжают работу в Киеве. Исключением, как утверждалось, стало только американское диппредставительство. Однако в посольстве США позже опровергли сообщения о планируемой эвакуации своих сотрудников, назвав их ложными.
Как отметил Артамонов, после атаки общежития колледжа в Старобельске российские удары по украинской столице станут системными, волнообразными и неотвратимыми, в том числе с применением новейших беспилотников.
«Я считаю, что удары абсолютно неотвратимы, и теперь они будут системными и волнообразными. В данный момент РФ наладила производство не менее 500 тяжёлых дронов класса “Герань-5”», — заявил Артамонов.
Он также отметил, что западные эксперты полагают, что все предыдущие пуски российских дронов носили тестовый, пристрелочный характер.
«Теперь же пойдёт мозаичное разрушение всей инфраструктуры: не только военно-промышленного комплекса, но и объектов двойного назначения, местных органов власти и центров принятия решений», — заключил Артамонов.
Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал российские и украинские власти провести оперативное разбирательство по факту ударов ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске 22 мая и привлечь виновных к ответственности. В момент атаки в помещении находились 86 учащихся и один сотрудник учреждения. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.