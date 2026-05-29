Четвертый сезон красноярского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» захватит Солонцы и Березовку

Четвертый сезон городского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» стартует в большом Красноярске 6 июня. 14 программ летних выходных с 6 июня по 30 августа запланированы на обоих берегах Енисея. Места проведения: Центральная набережная, Чаша огня в Свердловском районе, набережная за сквером Энтузиастов, озеро-парк «Октябрьский», парк «Солнечная поляна», сквер имени Г. В. Юдина, поселок Солонцы, Берёзовка. Откроет сезон 6 июня семейный фестиваль «Первый детский» на Центральной набережной. Запланированы викторины, мастер-классы, многочисленные спортивные мероприятия. Сопровождать все праздники проекта «ЯРкие БЕРЕГА» будут красноярские театры. Участие примут коллективы нового общественного объединения «Творческий фронт. Позывной — Красноярск». Все мероприятия посвящены темам Года единства народов России. В рамках проекта участники отметят День города, День семьи, любви и верности, День молодежи, проведут фестиваль «Венок дружбы» и масштабный Кубок главы города по компьютерному спорту.