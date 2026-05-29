В Хабаровске стартует проект «Йога-утро»

С 30 мая в Хабаровске на территории набережной имени Г. И. Невельского стартует городской проект «Йога-утро». Локация для проведения еженедельных утренних занятий выбрана просторная и красивая — это площадка, расположенная по левую сторону от центральной лестницы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Старт мероприятий, которые смогут посещать как опытные, так и начинающие практики, запланирован на 8:00 с длительностью каждого по 75 минут. При этом преподаватели и направления йоги каждую субботу будут меняться.
Как рассказали в пресс-службе парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского, чередовать стили практик намерены для того, чтобы участники познакомились с самыми разными подходами и взглядами на йогу.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о Всемирном дне веселья, который отмечают 3 мая. Праздник в 1998 году учредил врач Мадан Катария из Мумбаи, который также разработал и систему «йога смеха». Она сочетает дыхательные упражнения, растяжки и намеренный смех.