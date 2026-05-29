Шведское правительство готовится передать Вооруженным силам Украины истребители Saab JAS 39 Gripen. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чем их особенность и как они будут уничтожены.
Напомним, по информации Aftonbladet, правительство Швеции готовится объявить о передаче Киеву многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen версии C/D. Точное количество не называется.
Также ожидается начало переговоров о будущей продаже дополнительных самолетов JAS 39E. По данным издания, оплата будет произведена за счет кредита Евросоюза.
Военный летчик уточнил, что шведские Gripen по характеристикам похожи на F-16 и Mirage.
«По мощности шведские истребители примерно такие же, как американские F-16 или французские Mirage. Довольно бодрые истребители, но сбить их можно тем же оружием, каким и все остальные истребители. В свете сегодняшних реалий большая их часть может быть уничтожена уже на земле», — пояснил эксперт.
Российские Вооруженные силы, по данным экспертов, смогут легко уничтожить новые Gripen, как это делали ранее с F-16. С этими задачами, в частности, справляются российские истребители Су-35.
Кроме того, не раз сообщалось, что российские военные могут уничтожить редкий истребитель F-16 самым разным оружием, вплоть до автоматов и пулеметов.
Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 уже несколько недель пугает боевиков ВСУ в тылу.
Отмечается, что в течение пяти недель самолет-призрак запускает ракеты из воздушного пространства Курской области, а затем исчезает.