Спрос на beauty‑услуги в Нижнем Новгороде резко вырос

В апреле 2026 года в Нижнем Новгороде заметно увеличился интерес к услугам красоты и стилю по сравнению с апрелем прошлого года. По данным Авито Услуг, горожане чаще записывались к мастерам для подготовки к мероприятиям, обновления образа и сезонного ухода, а число предложений от специалистов тоже выросло.
Лидером по росту спроса оказалось определение цветотипа — интерес к услуге увеличился в 2,9 раза, при средней цене 1 700 рублей. На втором месте — нюдовый макияж, спрос поднялся в 2,6 раза, средняя стоимость — 2 000 рублей. Экспресс‑макияж показал рост в 2,5 раза, средняя цена — 1 999 рублей. Популярностью пользовалось и онлайн‑шопинг‑сопровождение: спрос вырос в 2,4 раза, средняя стоимость услуги — 5 000 рублей.
Кроме того, в числе быстрорастущих направлений — стрижка бороды и усов и укладка афрокудрей: спрос на эти услуги увеличился в 2,3 раза, при средних ценах 500 и 2 000 рублей соответственно. Рост интереса к услугам объясняют подготовкой к свадебному сезону, выпускным, отпускам и другим событиям, для которых горожане заранее подбирают образ.
Со стороны предложений наибольший прирост показала репетиция свадебного образа — количество объявлений увеличилось в 2,7 раза; средняя цена услуги — 4 500 рублей. Экспресс‑макияж в предложениях вырос в 2,5 раза (1 999 рублей в среднем). Предложения по онлайн‑шопинг‑сопровождению увеличились в 2,4 раза при средней стоимости 5 000 рублей. Активно растут также услуги по сложной укладке коротких волос и перманентному выпрямлению: предложения увеличились в 2,3 и 2,2 раза соответственно, при средних ценах 1 000 и 3 500 рублей.
