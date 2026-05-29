Евраев: в Ярославле ограничили движение из-за атаки беспилотников ВСУ

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины временно ограничено движение транспортных средств на выезде из Ярославля в сторону российской столицы, проинформировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Он призвал автомобилистов воздержаться от поездок по данному маршруту.
«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”», — говорится в публикации.
Напомним, в мае в Ярославской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск, обломки сбитых БПЛА попали на территорию промышленного объекта. По словам Евраева, началось возгорание.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.