Защита Илариона планирует привлечет к ответственности полицейских из Чехии

Правоохранителей, задержавших в Чехии митрополита Илариона, можно будет привлечь к ответственности, если будет доказано, что они сфальсифицировали доказательства. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Напомним, чешские правоохранители задержали митрополита Илариона 24 мая после отъезда от православного храма Петра и Павла в Карловых Варах. Во время досмотра полицейские обнаружили в багажнике несколько контейнеров с белым веществом.
Митрополита поместили в СИЗО по подозрению в хранении запрещенных веществ. Спустя двое суток священнослужителя освободили без предъявления официальных обвинений и установления каких-либо ограничений. Митрополит покинул Чехию.
Мельников обратил внимание, что процедура осмотра транспорта предполагает, что будет досмотрен весь автомобиль: салон, бардачок и так далее.
«А они подвели водителя к открытому багажнику и сказали, что что-то там нашли. Дело нужно прекращать и возбуждать процесс в отношении самих полицейских ввиду возможной фальсификации доказательств. Как минимум нужно провести проверку этих обстоятельств», — подчеркнул правозащитник.
Он добавил, что адвокат в Чехии будет продолжать работу по делу, разбираться в нарушениях местных правоохранителей.
«Если это не сработает, то мы используем возможности международных инстанций. Я также буду писать соответствующие жалобы в международные инстанции», — подытожил Мельников.