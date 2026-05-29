В России хотят пересмотреть систему оплаты труда врачей и учителей: каких льгот ожидать

В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев.
Политик подчеркнул, что медики и педагоги являются ключевыми фигурами в системе государства.
«Нужно, чтобы они, как государственные люди, получали полный пакет всех льгот. А их зарплата равнялась двукратному размеру средней зарплаты по региону», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Григорьев уточнил, что для этого врачам и учителям необходимо официально присвоить статус госслужащих. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что учителя в России должны получать не менее 140 тысяч рублей на одну ставку. Он отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей составляла 56 тысяч рублей при работе на 1,6 ставки.