В России хотят пересмотреть систему оплаты труда врачей и учителей: каких льгот ожидать

В Госдуме хотят расширить льготы госслужащих на учителей и врачей.

Источник: Комсомольская правда

В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

Политик подчеркнул, что медики и педагоги являются ключевыми фигурами в системе государства.

«Нужно, чтобы они, как государственные люди, получали полный пакет всех льгот. А их зарплата равнялась двукратному размеру средней зарплаты по региону», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Григорьев уточнил, что для этого врачам и учителям необходимо официально присвоить статус госслужащих. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что учителя в России должны получать не менее 140 тысяч рублей на одну ставку. Он отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей составляла 56 тысяч рублей при работе на 1,6 ставки.