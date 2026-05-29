В России хотят пересмотреть систему оплаты труда врачей и учителей: каких льгот ожидать

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что учителя в России должны получать не менее 140 тысяч рублей на одну ставку. Он отметил, что в 2025 году средняя зарплата учителей составляла 56 тысяч рублей при работе на 1,6 ставки.