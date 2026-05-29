Почти 265 тысяч жителей края приняли участие в голосовании по благоустройству территорий

Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин: «Проголосовать за выбранную территорию очень легко. На сайте нужно заранее ознакомиться со всеми предложенными вариантами, в этом году муниципалитеты предложили на выбор 83 территории. У каждого жителя края старше 14 лет есть возможность выбрать любую из них. Надо быть внимательными, система не даёт возможности проголосовать дважды, либо изменить свой выбор. Также выбрать территорию помогают волонтёры, их можно встретить в вечернее время в общественных местах, на них одежда с логотипом “Инфраструктура для жизни”, и есть специальное приложение, через которое можно проголосовать, назвав им свой номер телефона и цифры пришедшего кода из смс».