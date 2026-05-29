Почти 265 тысяч жителей края приняли участие в голосовании по благоустройству территорий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти 265 тысяч жителей края приняли участие в выборе территорий для благоустройства в следующем году. Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ.
Самыми активными оказались жители в Енисейске, Ужуре, Кодинске, Иланском, Дивногорске, посёлках Курагино, Шушенское и Берёзовка. В этих муниципалитетах самый высокий процент проголосовавших от общего количества проживающих в них.
В Минусинске с большим отрывом побеждает сквер в районе улицы Ботанической, в Назарове — набережная реки Ададым, в Сосновоборске — Студенческий сквер, в Ужуре — улица Ленина, в Шушенском — пешеходный бульвар «Светлый».
В Ачинске лидирует Берёзовая роща, в Емельяново — спортивная детская игровая площадка на улице 50 лет Октября, в Лесосибирске — Молодёжный сквер, в Иланском — площадь центрального микрорайона, в Канске — пространство возле ЗАГСа, в Кодинске — сквер у перекрёстка на улице Гайнуллина, в Курагино — сквер «Веселый Кораблик», в Уяре — Коммунальный сквер, в Бородине — Майский сквер, в Боготоле — Берёзовая роща. Борьба за победу идёт между территориями в Енисейске, здесь практически одинаковое количество голосов за благоустройство скверов по улице Ленина и в микрорайоне Полюс.
В Железногорске идёт соперничество между продолжением обустройства бульвара Андреева и сквером по проспекту Курчатова, в Заозёрном — между городским парком культуры и улицей Ленина, в Шарыпове — между парком «Зеленый Островок» и территорией по проспекту Байконур. Жители Дивногорска ещё не определились, выбрать продолжение обустройства парка «Жарки» либо Пионерскую площадь на набережной. В Норильске разница всего в сто голосов между общественным пространством перед Театром драмы и парком «Озеро Долгое». Город Зеленогорск традиционно выставляет на голосование сразу 11 объектов. Из них сейчас лидирует центр «Простоквашино». Первые по числу набранных голосов в Красноярске: набережная Енисея в микрорайоне Тихие Зори, Ботанический бульвар, сквер по проспекту Металлургов у ледового дворца «Сокол», набережная Енисея по улице Крайней, сквер на въезде в микрорайоне Солнечном.
Министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин: «Проголосовать за выбранную территорию очень легко. На сайте нужно заранее ознакомиться со всеми предложенными вариантами, в этом году муниципалитеты предложили на выбор 83 территории. У каждого жителя края старше 14 лет есть возможность выбрать любую из них. Надо быть внимательными, система не даёт возможности проголосовать дважды, либо изменить свой выбор. Также выбрать территорию помогают волонтёры, их можно встретить в вечернее время в общественных местах, на них одежда с логотипом “Инфраструктура для жизни”, и есть специальное приложение, через которое можно проголосовать, назвав им свой номер телефона и цифры пришедшего кода из смс».