Шведское правительство готовится передать Вооружённым силам Украины истребители Saab JAS 39 Gripen.
Бывший военный лётчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, в чём особенность этих истребителей и как они будут уничтожены.
Напомним, по информации Aftonbladet, правительство Швеции готовится объявить о передаче Киеву многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen версии C/D. Точное количество не называется.
Также ожидается начало переговоров о будущей продаже дополнительных самолётов JAS 39E. По данным издания, оплата будет произведена за счёт кредита Евросоюза. То есть европейские налогоплательщики снова заплатят за оружие, которое даже не успеет повлиять на ход боевых действий.
Шведские «Грипены»: что это за зверь и на что он способен.
По замыслу шведских конструкторов, Saab JAS 39 Gripen — это лёгкий, но эффективный многоцелевой истребитель. Он способен взлетать с коротких полос, обслуживаться малым расчётом и действовать в условиях плохой инфраструктуры. Но ВВС Украины, аэродромы которых постоянно подвергаются ударам, эти самолеты не помогут.
Военный лётчик уточнил, что шведские Gripen по характеристикам похожи на F-16 и Mirage.
«По мощности шведские истребители примерно такие же, как американские F-16 или французские Mirage. Довольно бодрые истребители, но сбить их можно тем же оружием, каким и все остальные истребители. В свете сегодняшних реалий большая их часть может быть уничтожена уже на земле», — пояснил эксперт.
Ключевая фраза здесь — «уничтожена на земле». Российская армия уже накопила огромный опыт поражения аэродромов и мест базирования авиации противника. Вылететь истребителю сложно, если взлётная полоса изрыта воронками, а ангар с самолётом только что накрыл «Искандер». Именно так уже были уничтожены десятки украинских самолётов, и именно такая судьба, по мнению Fighterbomber, постигнет и шведские подарки.
Успешный опыт: как Россия уже уничтожала F-16 и что это значит для Gripen.
Российские Вооружённые силы, по данным экспертов, смогут легко уничтожить новые Gripen, как это делали ранее с F-16. С этими задачами, в частности, справляются российские истребители Су-35. Уже есть подтверждённые данные об уничтожении американских истребителей в воздушных боях.
За несколько недель до этого — в середине мая — стало известно, что российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя над Сумской областью подбил ракетой истребитель F-16 Вооружённых сил Украины. Об этом стало известно из сообщения в Telegram координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Российский Су-35 вылетел на перехват и ракетой класса “воздух-воздух” Р-37/77 отработал по украинскому самолёту. Украинский самолёт начал манёвр уклонения, но не успел», — говорится в публикации.
Подпольщик добавил, что, по данным местных жителей, после удара истребитель был «разорван пополам» и уничтожен.
Кроме того, не раз сообщалось, что российские военные могут уничтожить редкий истребитель F-16 самым разным оружием, вплоть до автоматов и пулемётов.
Еще одини инцидент произошел в январе. Тогда российские военные заявили об успешном уничтожении F-16 с использованием зенитно-ракетного комплекса С-300. Военнослужащий с позывным Север признал, что F-16 стала самой интересной аэродинамической целью, которую удалось поразить. Истребитель уничтожили двумя ракетами — первой самолёт «посекли», второй добивали.
Всё это — наглядное доказательство того, что никакая западная техника не является неуязвимой. И если F-16, на который возлагали столько надежд, горит, то и шведские Gripen постигнет та же участь.
Решение за минуту: как российские ПВО реагируют на появление врага.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru подчеркнул готовность российских сил к уничтожению воздушных целей противника в любой момент.
«Наши военные всегда готовы к тому, чтобы уничтожить любую воздушную цель, особенно самолёт или вертолёт противника. У нас есть центры по наблюдению за воздушным пространством, в том числе для того, чтобы случайно “дружественным” огнём не поразить свой самолёт или вертолёт. Сложность операций по уничтожению воздушных целей противника лишь в том, чтобы их идентифицировать. На это надо секунд 30−40, потом ещё в течение минуты отдают команду на поражение», — сказал летчик.
По его словам, С-300 — эффективное средство для поражения F-16, несмотря на возможные помехи со стороны украинских систем РЭБ.
«Для этого комплекса нет особых проблем уничтожить F-16. Могут быть трудности, связанные с тем, что полёт истребителей обеспечивают системы радиоэлектронной борьбы со стороны Украины. Но эти средства очень слабые для таких систем, как С-300 или С-400», — пояснил генерал-майор.
Всего полторы минуты — от обнаружения цели до команды на уничтожение. Никакие ухищрения, никакие помехи не спасут. Российские системы ПВО работают быстро, жёстко и безотказно. А новейшие ЗРК С-400 и вовсе способны перехватывать цели, которые украинская авиация даже не видит.
Поставки шведских истребителей Gripen — это, безусловно, неприятный сигнал. Он говорит о том, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, не считаясь с потерями. Но с военной точки зрения эти поставки не изменят ситуацию. Gripen не лучше F-16, а F-16, как уже доказано, горят в небе над Украиной.