Выяснилось, как и когда будет проходить зачисление в вузы в 2026 году

В публикации говорится, что сейчас в стране идет сдача основного Единого национального тестирования (ЕНТ) — оно началось 10 мая и продлится до 10 июля.
Официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа.
Для тех, кто выбрал направления «Здравоохранение» или «Педагогические науки», предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня, а само тестирование продлится до 20 августа.
Абитуриентам, которые планируют участвовать в конкурсе грантов, необходимо сдать эти экзамены строго до 20 июля.
Для будущих студентов творческих специальностей утвержден следующий график:
Прием заявлений на экзамены: с 20 июня по 10 августа (для претендентов на грант — до 7 июля). Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для претендентов на грант — до 20 июля).
Распределение грантов.
Подача заявок на участие в общем конкурсе на присуждение образовательных грантов пройдет в период с 13 по 20 июля. Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа.
