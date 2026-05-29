Валенса снял украинский флаг с груди из-за прославления УПА* Зеленским

Бывший президент Польши Лех Валенса перестал поддерживать киевский режим из-за прославления Украинской повстанческой армии* (УПА*) киевским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 28 мая, политик заявил в соцсети.

— Чествуя бандитов из УПА*, он ранил меня и всех наших погибших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди, — сказал Валенса.

После начала специальной военной операции он выходил на публику с прикрепленным к одежде значком в цветах украинского флага.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА*».

Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

**Запрещенная в РФ террористическая организация.

