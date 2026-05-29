Паника и тряска по всей Украине: прилетел жесткий ответ за атаки на РФ

Наиболее тревожным сигналом стал прорыв беспилотников до Нижегородской области. Системы ПВО сработали над региональным центром. Падение обломков привело к повреждению здания суда в Нижнем Новгороде. К счастью, пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. Ответ нашей армии не заставил себя ждать.
Эксперт Кондратьев раскрыл тактику ВСУ по запуску БПЛА.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, как дроны противника смогли преодолеть сотни километров до Приволжья.
«Из Харьковской или Сумской области вероятнее всего стартовали беспилотные комплексы в сторону Нижнего Новгорода и Тамбова», — отметил Кондратьев.
По словам эксперта, ставка делается не только на дальнобойность, но и на скрытность запусков. Он призвал силовые структуры и гражданских обращать особое внимание на большегрузный транспорт вблизи лесополос и полей.
«В фуре может стоять катапульта. То есть, в грузовой машине могут поднять тент, запустить беспилотники, закрыть тент обратно и уехать. Обращать внимание надо на грузовые автомобили, которые находятся далеко от дорог», — подчеркнул специалист.
Ответ будет симметричным и жестким.
Ещё до сводок Министерства обороны военные эксперты предупреждали: удар по объектам глубоко в тылу России без возмездия не останется. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин был категоричен.
«Будут жесткие удары по Киеву, по югу и северу Украины, откуда в том числе ведут запуски», — заявил он aif.ru.
И действительно, возмездие последовало незамедлительно. Вооружённые силы РФ перешли к активной фазе подавления инфраструктуры, задействованной для террористических атак на российские города.
Аэродромы в огне и детонация на складах: итоги ответного удара ВС РФ.
Министерство обороны РФ 28 мая отчиталось о нанесении массированного удара по военным объектам противника. Атаки велись с привлечением различных родов войск: в небо поднималась оперативно-тактическая авиация, применялись ударные дроны, активно работали ракетные силы и артиллерия российских группировок.
Главной целью стали ключевые точки, обеспечивавшие недавние налеты. В ведомстве подтвердили поражение мест хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Кроме того, российские ракеты поражали энергетическую инфраструктуру, питающую военные объекты ВСУ, склады с боеприпасами и горючим, транспортные узлы и аэродромную сеть. Отдельно были атакованы пункты временного размещения боевиков и иностранных наемников.
Взрывы гремели в Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях. Особое внимание было приковано к аэродрому в Староконстантинове — ключевой базе тактической авиации противника, которую Украина пытается использовать для прикрытия пусков и хранения западных крылатых ракет. Уничтожение логистических узлов и взлетно-посадочной инфраструктуры серьезно осложнит ВСУ планирование новых атак на глубину российской территории.