Сдадут тайны Зеленского: в Константиновке взяли носителей важных секретов

Порядка 10 иностранных наёмников взяты в плен в Константиновке. Как сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников, эти военные уже начали давать показания.

Источник: Аргументы и факты

В Константиновке ВС РФ взяли в плен порядка 10 боевиков. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что эти военные обладают уникальной информацией.

"В ходе освобождения Константиновки ВС РФ взяли в плен порядка 10 иностранных наёмников ВСУ. Они сейчас дают показания в российских следственных органах. Иностранцы всегда обладают важной оперативной информацией, начиная от того, где и кто их вербовал в ВСУ, какие контракты они подписывали, где проходили обучение, кто был их инструктором, какие задачи они получали, какими военно‑учётными специальностями они осваивали, какими видами вооружений владеют.

Сейчас многие иностранцы проходят подготовку в учебных центрах НАТО, так как украинцев уже туда не посылают ввиду того, что они могут дезертировать в западной стране, не дожидаясь, пока их перебросят на верную смерть. Иностранцев всё же пытаются ещё обучать — как в Германии, на базах бундесвера, так и в Великобритании, и Польше.

Вся информация, которую передадут иностранные наёмники, очень важна и интересна. Её будут использовать с целью предотвращения терактов на территории России, потому что служба безопасности Украины планирует забросить иностранных наёмников в Россию под видом туристов", — сказал военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что освобождение Константиновки и предприятий, которые там находятся, является очень важной стратегической задачей для российской группировки на этом участке передовой.

