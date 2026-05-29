Сотрудники ГИБДД задержали 12 пьяных водителей в Хабаровском крае

Госавтоинспекция Хабаровского края представила сводку происшествий за 28 мая 2026 года. За сутки на территории региона зафиксировано 4 дорожно транспортных происшествия с 4 пострадавшими. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из числа ДТП: три случая классифицированы как столкновения, один — как опрокидывание транспортного средства. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 326 нарушений ПДД. В их числе: 12 водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения (из них 3 — в г. Хабаровске), 24 водителя, не пропустивших пешеходов на переходах (11 — в г. Хабаровске), 7 пешеходов, нарушивших правила перехода, и 15 водителей без права управления (5 — в г. Хабаровске).
