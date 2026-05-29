Синоптик Макарова прогнозирует рост уровня воды до опасных отметок на реках ЮФО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост уровня воды с достижением опасной отметки прогнозируется на реках Южного федерального округа и республик Северного Кавказа. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«29−30 мая на реке Лаба у города Лабинск, Краснодарский край, ожидается рост уровня воды с достижением опасной отметки. И 29−30 на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятной отметки», — сказала Макарова.
Она добавила, что также рост уровня воды прогнозируется на реках Адыгеи и всех республик Северного Кавказа. В то же время там ожидаются сильные дожди.