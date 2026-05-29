Маск указал на сложность разработки ракет после взрыва New Glenn

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск отметил сложность разработки ракет после взрыва тяжелой ракеты New Glenn в ходе испытаний во Флориде.
«Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — прокомментировал он кадры взрыва в X. Маск также выразил надежду, что компания Blue Origin «быстро оправится» после случившегося.
Ранее ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. Компания подтвердила в X, что во время тестов «произошла аномалия», никто из сотрудников компании не пострадал.
В январе 2025 года принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу аэрокосмическая компания Blue Origin осуществила первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn, потенциально способной составить конкуренцию ракетам компании SpaceX Маска.