Застрявшие в Анталье россияне вернутся домой другими перевозчиками из-за отмены Air Anka рейсов: как туристы попадут в РФ

Сочи тем временем расширяет сеть международных и внутренних авиамаршрутов. Летние рейсы свяжут российский город с Турцией и Казахстаном. В том числе, появятся прямые маршруты из Сочи в Атырау. Аэропорт планирует обслуживание 83 направлений, включая 30 международных. Такой план приурочен к началу летнего сезона. Между Сочи и «Сириусом» будут курсировать «ласточки» с интервалом в 20 минут.