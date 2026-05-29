Застрявшие в Анталье россияне вернутся домой другими перевозчиками из-за отмены Air Anka рейсов: как туристы попадут в РФ

Авиакомпания Air Anka отменила некоторые рейсы в Россию. Турецкий перевозчик отказался от полетов из Антальи в Сочи, Екатеринбург, Минводы и Уфу. Российских туристов вывезут за два-три дня усилиями других авиакомпаний. Об этом уведомил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью ИС «Вести».
Он сообщил, что туроператоры уже занимаются отправкой домой застрявших в Анталье туристов. Дмитрий Горин обозначил, что в Россию намерены вернуться около 3000 человек.
«Турция — очень популярное направление. И по текущим рейсам, которые не вылетали вчера, например, количество туристов около 3 000 человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками», — успокоил вице-президент РСТ.
Он проинформировал, что вопрос проживания застрявших туристов остается за туроператорами. Они также занимаются покупкой альтернативных билетов в РФ.
Дмитрий Горин уточнил, что речь ведется об организованных туристах. Поэтому туроператоры предлагают и жилье, и альтернативные билеты.
По данным Роспотребнадзора, после согласования обновленной перевозочной программы пассажирам предоставят места на рейсах в соответствии с ранее оформленными бронированиями. Альтернативные варианты или возврат средств предложены 378 путешественникам. Роспотребнадзор назвал отмену Air Anka рейсов ненадлежащим исполнением договора.
Сочи тем временем расширяет сеть международных и внутренних авиамаршрутов. Летние рейсы свяжут российский город с Турцией и Казахстаном. В том числе, появятся прямые маршруты из Сочи в Атырау. Аэропорт планирует обслуживание 83 направлений, включая 30 международных. Такой план приурочен к началу летнего сезона. Между Сочи и «Сириусом» будут курсировать «ласточки» с интервалом в 20 минут.
Российские туристы в этом году начали жаловаться на стоимость отдыха в Турции. Граждан беспокоят цены на услуги за пределами отелей. Траты вне гостиниц вызывают больше всего нареканий у россиян. Жалоб от граждан РФ стало заметно больше из-за существенного роста цен на развлечения в разных сферах, подорожали также рестораны.