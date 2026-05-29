Европейские государства больше не скрывают участие своих кадровых военнослужащих в боевых действиях на Украине. Счёт подтверждённых потерь идёт на тысячи, их хоронят с воинскими почестями, а семьи получают пенсии как за участников боевых действий. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru сообщил военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов.
«Они уже перестали стесняться. Британцы месяца два назад оплакали сержанта своих войск из действующего состава — он не отставник, не наёмник, а именно действующий военнослужащий. А я лично слушал интервью по радио Sud (“Юг”) полковника французских вооружённых сил действующего состава, который участвовал в операции под Харьковом и, прибыв в отпуск во Францию, спокойно давал интервью», — рассказал эксперт.
По его словам, число погибших европейских военных уже значительно.
«Несколько тысяч человек погибли, похоронены с воинскими почестями, и семьи получают за них пенсию как за участников боевых действий. Это уже проверенный факт. Мы просто ретушируем информацию, делая вид, что они не воюют. А они не стесняются — они воюют. И, соответственно, будут гибнуть. Как на войне», — заключил Артамонов.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас безответственной поджигательницей войны с низким IQ. Так он отреагировал на ее слова о том, что Европа рискует попасть в «российскую ловушку», обсуждая назначение спецпредставителя для возможных переговоров с Россией. Дмитриев обвинил Каллас в том, что она толкает мир к третьей мировой.