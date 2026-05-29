Более 770 детских лагерей в Красноярском крае получили разрешение на работу

Планируется, что в лагерях отдохнут и поправят здоровье почти 105 тыс. ребят.

В регионе продолжается подготовка к летнему оздоровительному сезону-2026. Санитарно-эпидемиологические заключения уже получили более 770 детских лагерей. Это больше 92% от всех учреждений, которые контролирует Роспотребнадзор.

Первые пришкольные лагеря уже открылись. Всего этим летом под надзором ведомства будут находиться 832 лагеря. Из них 767 с дневным пребыванием детей, 48 загородные и 17 палаточные.

Планируется, что в них отдохнут и поправят здоровье почти 105 тыс. ребят.

В Роспотребнадзоре напоминают: работать смогут только те организации, которые включены в региональный реестр и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Специалисты продолжают выявлять лагеря, которые пытаются открыться незаконно, то есть без уведомления и без заключения ведомства.