Более 770 детских лагерей в Красноярском крае получили разрешение на работу

В регионе продолжается подготовка к летнему оздоровительному сезону-2026. Санитарно-эпидемиологические заключения уже получили более 770 детских лагерей. Это больше 92% от всех учреждений, которые контролирует Роспотребнадзор.
Первые пришкольные лагеря уже открылись. Всего этим летом под надзором ведомства будут находиться 832 лагеря. Из них 767 с дневным пребыванием детей, 48 загородные и 17 палаточные.
Планируется, что в них отдохнут и поправят здоровье почти 105 тыс. ребят.
В Роспотребнадзоре напоминают: работать смогут только те организации, которые включены в региональный реестр и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Специалисты продолжают выявлять лагеря, которые пытаются открыться незаконно, то есть без уведомления и без заключения ведомства.