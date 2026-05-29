Кинологи рассказали, как определить готовность ребенка к собаке

«Щенок не может быть подарком для ребенка, даже если это выглядит именно так. Собака всегда остается под вашей ответственностью, вы контролируете совместные игры, а также платите за ветеринара и прочие услуги. Если детям надоест животное, и они будут отказываться с ним гулять, вы принимаете тот факт, что ухаживаете за этим существом, и оно не отправляется в приют. Если вы не готовы к этому — щенок в доме не появляется», — сказали эксперты.