Безос: Blue Origin работает над установлением причины взрыва New Glenn

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что причина взрыва тяжелой ракеты New Glenn пока не была установлена.
«Слишком рано говорить, что послужило главной причиной, но мы уже работаем над тем, чтобы установить ее», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Безос подтвердил, что никто из сотрудников Blue Origin не пострадал во время инцидента.
Ранее ракета New Glenn взорвалась в ходе испытаний силовой установки. Компания сообщила в X, что во время тестов «произошла аномалия».
