В Красноярском крае мать наркозависимого подростка обвинила психиатров в плохом лечении

В Красноярском крае мать подростка обвинила врачей в том, что после лечения в психоневрологическом диспансере состояние ее сына резко ухудшилось. Об этом сообщается в отчете регионального уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой.
Женщина пришла на прием к детскому омбудсмену с требованием проверить качество медицинской помощи. Подростка поместили в диспансер с острым психозом. Мать утверждала, что врачи выбрали некорректное лечение: в стационаре состояние улучшилось, а после выписки снова стало хуже — появились галлюцинации и бред. Сына госпитализировали второй раз.
Проверка показала, что причина такого состояния стало употребление психоактивных веществ. После выписки молодой человек, скорее всего, снова их принял, что и привело к резкому ухудшению здоровья и повторной госпитализации уже в более тяжелой форме. Жалобы на врачей не подтвердилась.
