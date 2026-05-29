РФ ударит в любой момент: у дипломатов ЕС в Киеве началась паника

Накануне министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан, включая дипломатический персонал, оперативно выехать из украинской столицы, предупредив об усилении ударов по объектам в Киеве после трагедии в Старобельске. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что почти все посольства стран Запада продолжают работу в Киеве. Исключением, как утверждалось, стало только американское диппредставительство. Однако в посольстве США позже опровергли сообщения о планируемой эвакуации своих сотрудников, назвав их ложными.