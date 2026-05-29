РФ ударит в любой момент: у дипломатов ЕС в Киеве началась паника

Европейские дипломаты уже приготовились к бегству с Украины. Такую уверенность в эксклюзивном интервью aif.ru выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Накануне министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан, включая дипломатический персонал, оперативно выехать из украинской столицы, предупредив об усилении ударов по объектам в Киеве после трагедии в Старобельске. При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что почти все посольства стран Запада продолжают работу в Киеве. Исключением, как утверждалось, стало только американское диппредставительство. Однако в посольстве США позже опровергли сообщения о планируемой эвакуации своих сотрудников, назвав их ложными.
Как отметил Джабаров, напускная смелость европейцев продиктована лишь страхом перед крахом собственной пропаганды.
«Европейцы рисуют себя смелыми только потому, что может рухнуть вся их пропагандистская конструкция нанесения России стратегического поражения и “победоносной войны до последнего украинца”. Но в случае эскалации их дипломаты побегут так, что пятки засверкают», — сказал сенатор.
Он добавил, что на фоне нарастающего накала рисковать собой ради киевского режима на Западе никто не намерен.
«В любом случае, наша страна всех предупредила, а окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя», — подытожил Джабаров.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент. По его словам, предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев было сделано совершенно серьезно и осознанно.