Fox News: США сделают всё для экстрадиции Рауля Кастро в США

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты сделают всё возможное для экстрадиции бывшего президента Кубы Рауля Кастро, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Он уточнил, что Соединённые Штаты предъявили обвинение Кастро «не ради шоу».

«Что касается господина Кастро, как и любого другого человека, которому предъявлено обвинение за пределами этой страны — цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну… Как мы это сделаем, Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию», — сказал Бланш.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.

В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец заявил, что возобновление в Соединённых Штатах расследования дела 30-летней давности против Кастро может быть попыткой США реализовать венесуэльский сценарий для давления на Кубу.

Напомним, США обвинили Рауля Кастро в якобы сговоре с целью убийства граждан Соединённых Штатов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что США пытаются оправдать военную агрессию.

