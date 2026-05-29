Fox News: США сделают всё для экстрадиции Рауля Кастро в США

Он уточнил, что Соединённые Штаты предъявили обвинение Кастро «не ради шоу».
«Что касается господина Кастро, как и любого другого человека, которому предъявлено обвинение за пределами этой страны — цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну… Как мы это сделаем, Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию», — сказал Бланш.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец заявил, что возобновление в Соединённых Штатах расследования дела 30-летней давности против Кастро может быть попыткой США реализовать венесуэльский сценарий для давления на Кубу.
Напомним, США обвинили Рауля Кастро в якобы сговоре с целью убийства граждан Соединённых Штатов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что США пытаются оправдать военную агрессию.