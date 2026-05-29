Атака на Нетаньяху: Эрдоган нанес удар по Израилю

Критика в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выгодна обеим сторонам, они могут выступить с резкими заявлениями в адрес друг друга, но реальные действия за этим вряд ли последуют. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Эрдоган в речи по случаю Курбан-байрама резко раскритиковал Нетаньяху. Он призвал мусульман всего мира преподать Нетаньяху урок из-за ситуации в секторе Газа, а также назвал израильского премьера «тираном».
«У меня складывается впечатление, что тема вражды с Нетаньяху — это в большей степени тема политической раскрутки самого Эрдогана, нежели реальное желание расправиться с оппонентом или победить его. Я даже скажу больше: скорее всего, Нетаньяху нужен ему именно для того, чтобы делать эту самую раскрутку», — пояснил Перенджиев.
Политолог подчеркнул, что данная ситуация выливается в обоюдовыгодную словесную игру. Каждый из лидеров получает свою политическую выгоду, но при этом никто из них на самом деле не подвергается реальной опасности. Если бы за заявлениями стояли подлинные намерения, то последовали бы и реальные действия.
«Это, скорее всего, такая игра у них, словесная политическая игра. И каждый из этой игры получает какую-то свою выгоду. При этом никто на самом деле не подвергается опасности. Ни Эрдоган, ни Нетаньяху. Нет никаких конкретных действий, кроме заявлений. Здесь пока только слова, и за ними ничего нет», — констатировал собеседник aif.ru.