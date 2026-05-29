В Красноярске на рынке изъяли и уничтожили 44 килограмма опасной баранины

В мае текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели инспекционный визит к индивидуальному предпринимателю, торгующему говядиной и бараниной на одном из популярных красноярских рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Россельхознадзора выявили грубые нарушения требований ветеринарного законодательства России. Так, охлажденная баранина в тушах и четвертинах не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, на мясо не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. В ведомстве сообщили, что опасное в ветеринарном отношении мясо весом 44 килограмма изъято. Индивидуальный предприниматель обратился в специализированную организацию, где мясо уничтожили. В отношении бизнесмена возбудили административные дела.