РАН: на Камчатке уровень сейсмичности остается фоново средним

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке держится на фоновом среднем уровне, продолжаются афтершоки силой до пяти баллов. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
«25 мая в районе мыса Шипунский произошло землетрясение с магнитудой 5,2, ощущавшееся на мысе Шипунский интенсивностью 4−5 баллов, в Вилючинске, Николаевке, на кордоне Аэродром — 3−4 балла, в Петропавловске-Камчатском — до трех баллов. Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоновый средний», — рассказали в учреждении.
Утром 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.