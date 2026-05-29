Фетисов назвал условие, при котором РФ допустят с флагом на мировые турниры

После решения дисциплинарного органа IIHF об отмене ранее принятого решения о недопуске сборной РФ к сезону 2026/27 возник вопрос, в каком формате могут допустить нашу сборную к турнирам. Ответ дал Вячеслав Фетисов в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил ранее принятое решение продлить на сезон 2026/27 отстранение сборной РФ. В эксклюзивном комментарии aif.ru двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил, в каком формате может выступить на международных турнирах российская команда.

Собеседник издания уточнил, что решение IIHF обнадеживает, но итоговое решение о допуске или недопуске будет принимать, скорее всего, конгресс Международной федерации хоккея.

«Формат допуска тоже непонятен — будет ли это флаг и гимн или ещё что‑то, посмотрим», — уточнил Фетисов.