Гражданам рассказали о переносе пенсий из-за Дня России: когда поступит выплата

Пенсии в июне 2026 года будут перечислены досрочно из-за празднования Дня России. Также будут перенесены выплаты, приходящиеся на выходные 20−21 и 27−28 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Парламентарий пояснил, что перенос выплат осуществляется автоматически и не требует заявлений в Социальный фонд.
«Тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 июня. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 июня», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Говырин уточнил, что аналогичный порядок будет действовать и для последующих выходных — средства поступят 19 и 26 июня соответственно. По его словам, детские пособия не затрагиваются переносами и будут выплачиваться по стандартному графику.
Как сообщал KP.RU, что для повышения размера пенсии россиянам нужно убедиться в правильности учета трудового стажа. Доцент Людмила Иванова-Швец отметила, что для этого можно запросить справку о состоянии индивидуального лицевого счета.