Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданам рассказали о переносе пенсий из-за Дня России: когда поступит выплата

Депутат Говырин: пенсии в июне перечислят досрочно из-за Дня России.

Источник: Комсомольская правда

Пенсии в июне 2026 года будут перечислены досрочно из-за празднования Дня России. Также будут перенесены выплаты, приходящиеся на выходные 20−21 и 27−28 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что перенос выплат осуществляется автоматически и не требует заявлений в Социальный фонд.

«Тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 июня. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 июня», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Говырин уточнил, что аналогичный порядок будет действовать и для последующих выходных — средства поступят 19 и 26 июня соответственно. По его словам, детские пособия не затрагиваются переносами и будут выплачиваться по стандартному графику.

Как сообщал KP.RU, что для повышения размера пенсии россиянам нужно убедиться в правильности учета трудового стажа. Доцент Людмила Иванова-Швец отметила, что для этого можно запросить справку о состоянии индивидуального лицевого счета.