Комсомольчан приглашают посетить летний читальный зал библиотеки им. Островского

— Летний читальный зал открывается на летний период для детей и взрослых уже более 10 лет подряд, за это время он, безусловно, завоевал любовь комсомольчан. К нам приезжают из разных уголков города, из разных районов. Здесь родители могут почитать книги и периодику в тени деревьев, пока дети веселятся и принимают участие в мастер-классах. Часто получаем отзывы от взрослых: выходя с работы, они сразу идут к нам, чтобы отдохнуть, послушать аудиокниги, насладиться звонким детским смехом и уютной летней атмосферой, — поделилась директор МУК «Городская централизованная библиотека» Рафида Шарангович.