Комсомольчан приглашают посетить летний читальный зал библиотеки им. Островского

В Комсомольске-на-Амуре библиотека имени Н. Островского 2 июня откроет для жителей и гостей города летний читальный зал. В 15:00 на площади рядом с учреждением пройдут первые мероприятия — мастер-классы и викторина. Зал продолжит работу вплоть до 31 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Посетить летний читальный зал может каждый: для взрослых и детей создали условия для комфортного чтения и отдыха.
— Летний читальный зал открывается на летний период для детей и взрослых уже более 10 лет подряд, за это время он, безусловно, завоевал любовь комсомольчан. К нам приезжают из разных уголков города, из разных районов. Здесь родители могут почитать книги и периодику в тени деревьев, пока дети веселятся и принимают участие в мастер-классах. Часто получаем отзывы от взрослых: выходя с работы, они сразу идут к нам, чтобы отдохнуть, послушать аудиокниги, насладиться звонким детским смехом и уютной летней атмосферой, — поделилась директор МУК «Городская централизованная библиотека» Рафида Шарангович.
В день открытия сотрудники библиотеки проведут мастер-классы, в рамках которых научат ребят делать бумажные вееры и аппликации, рисовать боди-арт, а также проведут викторину, посвященную наступлению лета. Вход на все мероприятия бесплатный, однако для их посещения необходимо записаться у дежурного библиотекаря.
Для гостей на площади зазвучат аудиокниги и музыка из детских сказок. Понравившиеся книги, представленные на столах читального зала, жителям Города юности предлагают забрать домой в рамках акции «Возьми книгу в семью!».
— Книги, представленные на столах летнего читального зала, переданы библиотеке комсомольчанами. Зачастую они дублируются с теми, которые уже есть в архиве, поэтому каждый желающий в рамках акции «Возьми книгу в семью» может унести домой понравившееся издание. Специально для размещения журналов и газет, чтением которых можно насладиться на площадке, мы закупили стенды, — отметила руководитель учреждения культуры.
Читальный зал на открытом воздухе развернется на площади у центральной библиотеки по вторникам, средам и четвергам. График работы: с 15:00 до 19:00.