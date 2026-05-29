Ангелы и всадники: генерал раскрыл, какие НЛО летчики видят в небе

Пилоты регулярно сталкиваются с мистикой в небе, но объясняется она чаще всего природными явлениями и особенностями человеческого мозга. Подробнее об этом aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее в рассекреченных документах Пентагона об НЛО нашли фото, на которых силуэты напоминали парящих над озером ангелов.
«У летчиков частенько бывают засветки в облаках. Мощность облаков бывает такая, что возникает сильная отражающая поверхность. Даже радиолокационные прицелы фиксируют большую концентрацию энергии или кристалликов, которые образуются на высоте из-за быстрой кристаллизации поднимающихся паров, — объяснил Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru. — Центр этой концентрации формирует различные картинки. Мозг человека видит то, что хочет увидеть, и достраивает облик».
Генерал подчеркнул, что иллюзии в небе — обычное дело, а трактовка увиденного зависит от ракурса и фантазии наблюдателя. Даже в ясную погоду или рядом с грозовым фронтом пилоты порой замечают причудливые фигуры, но единое мнение об увиденном у экипажа бывает не часто.
«Идешь на самолете, смотришь на кучево-дождевые облака, а там разные фигуры проступают. Один пилот видит голову лошади или всадника, — привел пример летчик. — А второй, который шел за тобой, посмотрит под тем же углом и скажет, что видел двугорбого верблюда. Это вопрос интерпретации того, что мы наблюдаем в воздушных массах. Если сделать снимок, ты пальцем покажешь: “Вот всадник”, а напарник ткнет туда же и скажет: “Нет, верблюд”».
Генерал Попов скептически относится к сенсациям вокруг «ангелов» с рассекреченных кадров. Он отметил, что для точного анализа не хватает вводных данных о времени суток и метеоусловиях.
«Световая энергия возбуждает колбочки и палочки на сетчатке глаза, сигнал по нервным окончаниям идет в мозг, картинку формирует именно мозг, а не глаз. Это чистая физиология. Поэтому под воздействием электромагнитных волн и физических явлений наша психика может достроить что угодно — вплоть до образа Бога или ангела. Я отношусь к таким рассказам очень осторожно и скептически», — резюмировал военный летчик.