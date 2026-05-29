Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Венгрии пообещал, что страна вновь станет надежным партнером НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на первой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте после смены власти заявил, что Венгрия снова станет надежным партнером альянса. Об этом он написал в четверг, 28 мая, в соцсети.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на первой встрече с генсеком НАТО Марком Рютте после смены власти заявил, что Венгрия снова станет надежным партнером альянса. Об этом он написал в четверг, 28 мая, в соцсети.

— У меня состоялся важный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса, — сообщил Мадьяр.

На встрече обсуждалось участие Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, подготовка к саммиту альянса в Анкаре в июле и ситуация в Ормузском проливе.

В тот же день венгерский премьер-министр заявил, что новое правительство страны, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз и считает, что эта страна должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты на вступление.

25 мая в СМИ появилась информация о том, что руководство ЕС оказалось разочаровано позицией Петера Мадьяра. Журналисты со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что смена власти в Венгрии не повлияла на ее географическое положение и отношения с Россией.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше