Премьер Венгрии пообещал, что страна вновь станет надежным партнером НАТО

— У меня состоялся важный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса, — сообщил Мадьяр.
На встрече обсуждалось участие Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, подготовка к саммиту альянса в Анкаре в июле и ситуация в Ормузском проливе.
В тот же день венгерский премьер-министр заявил, что новое правительство страны, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз и считает, что эта страна должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты на вступление.
25 мая в СМИ появилась информация о том, что руководство ЕС оказалось разочаровано позицией Петера Мадьяра. Журналисты со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что смена власти в Венгрии не повлияла на ее географическое положение и отношения с Россией.