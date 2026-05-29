YouTube смотрит на IP, страну аккаунта и историю локаций: хостинг ограничил доступ к видео при включенном VPN

Пользователи по всему миру стали натыкаться на уведомления от YouTube с предупреждением об ограничениях на просмотр видео с VPN. Площадка запретила доступ к ряду роликов. В том числе, у некоторых YouTube-каналов теперь могут совсем не отображаться новые видео, если у пользователя работает VPN, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
Кроме того, при просмотре роликов на площадке могут всплывать предупреждения с просьбой отключить сервис обхода блокировки. Такие меры замечены на каналах с международными спортивными трансляциями и телевизионными премьерами. YouTube таким образом борется с нелегальным показом эфиров в регионах, где права на трансляции не были закуплены, отмечает «Ъ».
Источники уточнили, что данные ограничения не связаны исключительно с Россией. Меры имеют мировой масштаб. Источники считают, что ограничения не затронут весь контент видеохостинга в целом.
Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев подчеркнул, что меры реализованы не по странам, а по конкретным правам на видеопродукты. В связи с этим у одного пользователя видео открывается, а у другого — нет, пояснил он.
«YouTube смотрит на IP, страну аккаунта, платежные данные, историю локаций и признаки VPN, объясняет он. Для российских пользователей это означает, что часть контента с региональными правами может чаще не открываться через VPN», — рассказал Михаил Сергеев.
Мошенники стали распространять вредоносные программы под видом якобы бесплатного сервиса по обходу блокировок. В МВД отметили, что эта схема нацелена на получение преступниками доступа к СМС и банковским приложениям пользователя. Программа также способна загружать другие вредоносные модули без ведома владельца.
YouTube в мае 2026 года стал лидирующей платформой в России по оттоку зрителей. ВЦИОМ утверждает, что пользователи чаще всего смотрят длинные ролики через «VK Видео». Эту платформу выбрали 61% респондентов. Доли YouTube и RuTube оказались ниже: 44% и 49% соответственно. Хотя бы раз в неделю YouTube посещают 42% опрошенных. Лидером по регулярной аудитории стал сервис «VK Видео».