В Киеве паника от обещания волнообразных ударов: главная новость СВО 29 мая

Россия после трагедии в Старобельске переходит к системным и неотвратимым ударам по украинской столице с применением новейших тяжелых дронов. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов.
По словам эксперта, производство беспилотников «Герань-5» вышло на уровень не менее 500 единиц. Предыдущие пуски, как полагают западные аналитики, носили лишь тестовый характер. Теперь, после трагедии в Старобельске, тактика изменится кардинально.
«Я считаю, что удары абсолютно неотвратимы, и теперь они будут системными и волнообразными. В данный момент РФ наладила производство не менее 500 тяжёлых дронов класса “Герань-5”. Теперь пойдёт мозаичное разрушение всей инфраструктуры: не только военно-промышленного комплекса, но и объектов двойного назначения, местных органов власти и центров принятия решений», — заявил Артамонов.
На этом фоне МИД РФ призвал иностранных граждан и дипперсонал оперативно выехать из Киева. Однако глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что практически все посольства стран Запада продолжают работу. По мнению Артамонова, отказ от эвакуации является сознательной тактикой Брюсселя, превращающего своих сотрудников в «живой щит».
«Почему европейские посольства остались: их держат в качестве заложников. В Брюсселе считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Для них гибель людей — разменная монета. Европейцы не сбегут; они могут попасть под удары и тем самым послужить определённому информационному освещению событий», — подчеркнул эксперт.
Артамонов выразил согласие с оценкой зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Запад использует дипломатов как прикрытие, и допустил, что эвакуации в ближайшее время не произойдет.
«Они могут и не сбежать. Им это не нужно: они воюют. И будут гибнуть — как на войне», — резюмировал собеседник издания.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент. По его словам, предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев было сделано совершенно серьезно и осознанно.