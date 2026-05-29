В Приморье в 125 тоннах краба нашли превышение ртути

Ртуть относится к высокоопасным токсичным элементам. Удалить ее с помощью кулинарной обработки невозможно. Употребление такой продукции может привести к тяжелым отравлениям. С начала 2026 года это уже восьмой случай превышения ртути в крабе из Приморья. Вся опасная продукция изъята из оборота, информацию о нарушениях направили в надзорные органы.