Новый скандал в семье Питта и Джоли: сын меняет фамилию и отказывается от отца

Приемный сын знаменитой пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, Мэддокс Джоли-Питт, подал документы на официальную смену имени. Теперь он хочет называться «Мэддокс Чиван Джоли». Об этом стало известно в четверг благодаря сообщениям портала TMZ.
Согласно информации, ранее Мэддокс уже изменил свой сценический псевдоним, убрав из него фамилию своего отца. В титрах фильма «Кутюр» он представлен как Мэддокс Джоли, что может свидетельствовать о его стремлении дистанцироваться от фамилии Питт.
Интересно, что не только Мэддокс, но и еще четверо детей этой знаменитой пары также решили отказаться от фамилии отца. Некоторые из них сделали это официально, в то время как другие просто убрали ее из своих творческих псевдонимов.
Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе 10 лет и официально вступили в брак лишь 23 августа 2014 года. У пары шесть детей, трое из которых являются приемными. Смена имени Мэддокса может указывать на изменение динамики в семье, что вызывает интерес общественности и поклонников звездной пары.