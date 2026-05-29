Спрятались в подвалах: в Константиновке осталось не более 200 боевиков ВСУ

Не более 200 боевиков ВСУ остаётся на сегодняшний день в Константиновке. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, многие украинские военные ранены, и их ждёт мучительная смерть без медицинской помощи.
«В Константиновке осталось не более 200 боевиков, и многие из них не имеют возможности самостоятельно принять решение, так как над ними стоят нацисты‑командиры, которые при попытке сдаться или отступить их сразу расстреляют. Многие украинские военные тяжело ранены, они находятся в подвалах без медицинской помощи. Для них единственная надежда — быть обнаруженными российскими военнослужащими, которые окажут им первую помощь и потом передадут медикам. Константиновка для ВСУ в ближайшее время будет утрачена, а российские вооружённые силы продолжат дальнейшее наступление и очистку Донбасса от нацистской группировки», — сказал военный эксперт.
Иванников уточнил, что попавших в плен боевиков ВСУ ждёт тщательная проверка.
«В плену их ждёт жизнь. Боевиков проверят следственные органы, и если они не запятнали себя террористической деятельностью, их обменяют. Если они участвовали в преступлениях, то им предстоит суд, который определит меру наказания», — добавил он.