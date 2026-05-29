Спрятались в подвалах: в Константиновке осталось не более 200 боевиков ВСУ

«В Константиновке осталось не более 200 боевиков, и многие из них не имеют возможности самостоятельно принять решение, так как над ними стоят нацисты‑командиры, которые при попытке сдаться или отступить их сразу расстреляют. Многие украинские военные тяжело ранены, они находятся в подвалах без медицинской помощи. Для них единственная надежда — быть обнаруженными российскими военнослужащими, которые окажут им первую помощь и потом передадут медикам. Константиновка для ВСУ в ближайшее время будет утрачена, а российские вооружённые силы продолжат дальнейшее наступление и очистку Донбасса от нацистской группировки», — сказал военный эксперт.