Последний звонок: школьники в регионах пропадают сразу после выпускного

Конец мая — время, которое должно быть наполнено радостью, выпускными, надеждами на будущее. Последний звонок, слезы учителей, воздушные шары и платья, о которых мечтали всю школьную жизнь. Но для некоторых семей этот праздник обернулся настоящим кошмаром.
Некоторые подростки именно в это время выходят из дома и исчезают. Одних находят через несколько дней в гостях у друзей, других ищут неделями, а третьи становятся жертвами мошенников или собственной импульсивности. В Вологодской области, Красноярске и Набережных Челнах сразу трое школьников пропали после последнего звонка.
Костя из Кадникова: тихий скромный парень исчез средь бела дня.
17-летний Костя вышел из дома в небольшом городе Кадников Вологодской области днём 26 мая и пропал. Население города всего 4 тысячи человек. Здесь все друг друга знают, и когда Костя не вернулся домой, родные забили тревогу.
В день пропажи он был одет в чёрную клетчатую рубашку, чёрные джоггеры, чёрную или белую футболку. Костя, по словам его родных, всегда носит очки. Рост юноши 182 см.
Согласно записям на странице молодого человека в соцсетях, в свободное время он помогал родным в их семейной мастерской. Они занимаются изготовлением необычных украшений. А на 9 Мая делали брошки из георгиевских лент с надписью «Победа».
Юноша, по словам знакомых, тихий и скромный. Никаких конфликтов, никаких ссор, никаких странностей в поведении перед исчезновением.
«Сейчас его ищут в Вологде, в районе Сокол. Перед пропажей он ни с кем не ссорился, да и раньше никогда не пропадал», — пояснила тётя мальчика Лариса.
Поиски продолжаются, но пока безрезультатно.
Лиза из Красноярска: пирсинг на губе и выбритые брови.
В Красноярске продолжаются поиски 14-летней Лизы. Она ушла из дома 26 мая около 16:00 с улицы Академика Курчатова.
Среди особых примет: пирсинг на губе справа, выбритые брови. Была одета в серую кофту, тёмно-серые джинсы и серые кроссовки.
Поисками занимаются волонтёры, полиция и неравнодушные граждане. Информация распространяется через соцсети и СМИ, но пока девочка не найдена.
Родные и близкие надеются на чудо и просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Лизы, сообщить в полицию.
Эльназ из Набережных Челнов: пропал уже второй раз.
После последнего звонка в Набережных Челнах пропал 14-летний Эльназ. Мальчика искали больше суток, и, к счастью, он нашелся.
Координатор поискового отряда «Василиса» Екатерина Денисенко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, где был подросток.
Напомним, 14-летний Эльназ после окончания последнего звонка в школе приехал на автобусе в свою деревню Кувады Тукаевского района и пропал. Его искали больше суток и нашли лишь днём 28 мая.
«Мальчик нашёлся. У него друзья в Челнах. Вот и бегает. Он уже пропадал осенью прошлого года. Как его нашли? Срабатывает в поиске наша система оповещения о пропаже. Быстро распространяем, работает целая группа и по звонку человек находится», — пояснила Екатерина.
К счастью, эта история закончилась благополучно. Но осадок остался: почему подросток снова решил уйти? И почему родители не смогли его остановить?
Почему подростки пропадают после последнего звонка.
Ситуация, когда подростки пропадают после последнего звонка, действительно тревожна. Психологи и поисковики выделяют несколько главных причин.
Эмоциональное перевозбуждение. Последний звонок — это кульминация насыщенного и стрессового периода: позади экзамены, впереди — неизвестность взрослой жизни. Накопившееся напряжение, смешанное с эйфорией от окончания школы, приводит к сильному эмоциональному перевозбуждению.
В таком состоянии подростки могут совершать импульсивные, необдуманные поступки: уйти из дома, поддаться на рискованное предложение друзей или попытаться привлечь к себе внимание экстремальным способом.
Подростки, особенно в период стресса и поиска себя, становятся лёгкой мишенью для мошенников. Злоумышленники могут втереться в доверие через интернет, представившись дружелюбным собеседником или «сотрудником спецслужб».
Они могут шантажировать, угрожать расправой близким или убеждать, что подросток «спасает» семью, вовлекая его в преступные схемы. Часто подросток даже не осознаёт, что стал инструментом в чужих руках.
Реальный пример. В мае 2026 года в Перми 18-летний выпускник пропал накануне последнего звонка. Позже родители получили требование о выкупе. По версии следствия, молодой человек мог попасть под влияние мошенников. В последние дни перед исчезновением он был сильно замкнут и переживал из-за предстоящих экзаменов.
Кроме того, длительный стресс от экзаменов и давления окружающих может привести к тревожным или депрессивным расстройствам. Если у подростка уже были проблемы с психическим здоровьем, этот период может стать триггером, который подтолкнёт к радикальным действиям, включая побег из дома.
Что делать родителям: советы поисковиков и психологов.
Если ваш ребёнок пропал после последнего звонка, действовать нужно быстро.
Немедленно обратитесь в полицию и сообщите о пропаже. Постарайтесь вспомнить, не было ли в последнее время признаков стресса, замкнутости, смены круга общения или необъяснимых денежных трат. Проверьте его телефон и аккаунты в соцсетях — это может дать зацепки. Не вините себя и не паникуйте, это может лишь сильнее напугать подростка, если он выйдет на связь.
Главное — не игнорировать тревожные звоночки в поведении подростка в период экзаменов и перед выпускными. Открытый диалог, поддержка и помощь в снятии стресса могут предотвратить беду. Если вы замечаете, что ребёнок стал слишком тревожным или замкнутым, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу.