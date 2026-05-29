Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как мужчине бесплатно проверить репродуктивное здоровье в Красноярске?

Ответили в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ответили в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Бесплатная диспансеризации для проверки репродуктивного здоровья в России запущена 1 января 2024 года. Пройти её могут как женщины, так и мужчины. Рассказываем, как записаться на процедуру и чего от неё ожидать.

По данным Минздрава, мужчины в Красноярском крае оказались активнее женщин в прохождении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. С начала года эту процедуру прошли около 66 тыс. мужчин и более 61 тыс. женщин, причём самыми ответственными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Обследование проходит в два этапа и начинается с заполнения анкеты и осмотра у уролога. Если врач выявляет какие-либо отклонения, пациента направляют на углублённую диагностику.

«При сборе анамнеза у мужчин учитываются перенесённые заболевания, условия труда и образ жизни. Это позволяет выявить потенциальные угрозы на начальном этапе, когда болезнь развивается скрытно, и начать лечение, что значительно повышает шансы на успех», — рассказывает исполняющая обязанности главного врача Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Маркина.

Бесплатно проверить репродуктивное здоровье могут все жители края в возрасте от 18 до 49 лет в поликлиниках по месту прикрепления. Особенно такой скрининг рекомендуют парам, которые планируют рож­дение ребёнка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить единовременное пособие при рождении ребенка.