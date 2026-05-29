Как мужчине бесплатно проверить репродуктивное здоровье в Красноярске?

Ответили в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Бесплатная диспансеризации для проверки репродуктивного здоровья в России запущена 1 января 2024 года. Пройти её могут как женщины, так и мужчины. Рассказываем, как записаться на процедуру и чего от неё ожидать.
По данным Минздрава, мужчины в Красноярском крае оказались активнее женщин в прохождении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. С начала года эту процедуру прошли около 66 тыс. мужчин и более 61 тыс. женщин, причём самыми ответственными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Обследование проходит в два этапа и начинается с заполнения анкеты и осмотра у уролога. Если врач выявляет какие-либо отклонения, пациента направляют на углублённую диагностику.
«При сборе анамнеза у мужчин учитываются перенесённые заболевания, условия труда и образ жизни. Это позволяет выявить потенциальные угрозы на начальном этапе, когда болезнь развивается скрытно, и начать лечение, что значительно повышает шансы на успех», — рассказывает исполняющая обязанности главного врача Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Маркина.
Бесплатно проверить репродуктивное здоровье могут все жители края в возрасте от 18 до 49 лет в поликлиниках по месту прикрепления. Особенно такой скрининг рекомендуют парам, которые планируют рождение ребёнка.
