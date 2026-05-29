Как мужчине бесплатно проверить репродуктивное здоровье в Красноярске?

По данным Минздрава, мужчины в Красноярском крае оказались активнее женщин в прохождении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. С начала года эту процедуру прошли около 66 тыс. мужчин и более 61 тыс. женщин, причём самыми ответственными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.