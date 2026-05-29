Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от фамилии отца

Мэддокс, приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, решил официально отказаться от фамилии отца, сообщает TMZ.
Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году, когда он был семимесячным ребенком, проживающим в детдоме в Камбодже.
Ранее отмечалось, что молодой человек принял участие в фильме «Кутюр», где также снималась его мать, однако в титрах его имя не сопровождалось фамилией Питт. Однако, как отмечается в публикации, в настоящее время Мэддокс официально подал заявление о смене фамилии.
Он стал четвертым ребенком пары, решившимся на отказ от фамилии. Ранее аналогичное решение приняли дочери Шайло, Захара и Вивьен.
