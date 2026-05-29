На похоронах в Гайане покойник выпал из гроба

Во время траурной церемонии в Гайане из гроба выпало тело, соответствующие кадры появились в Сети.
На них запечатлено, как шестеро носильщиков выносят из катафалка гроб с венком и делают несколько шагов. После этого дно гроба провалилось, а тело упало.
Пока мужчины пытаются вернуть тело в гроб, присутствующие расплакались.
Комментаторы с иронией не исключили, что гроб мог быть сделан из картона. Кроме того, они пошутили, что умерший «ещё не хотел отправляться в последний путь».
Напомним, в Мексике несколько мужчин пытались засунуть тяжёлый гроб в самую верхнюю ячейку некрополя, но в результате вместе с покойным оказались на земле.
По данным Sohu, в городе Бицзе провинции Гуйчжоу в Китайской Народной Республике 30-летний врач неожиданно скончался на похоронах, когда помогал нести гроб знакомого.