В Госдуме предложили ввести кешбэк до 40 тыс. рублей для выпускников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением запустить федеральную программу «Выпускной кешбэк» с компенсацией до 40 тыс. рублей для выпускников 9 и 11 классов. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Как отметил парламентарий, еще в 2023 году он предлагал ввести дополнительную государственную поддержку для выпускников после сдачи экзаменов и считает эту инициативу особенно актуальной сейчас.
«Прошу вас повторно рассмотреть возможность запуска федеральной программы “Выпускной кешбэк” по аналогии с ранее действовавшей программой туристического кешбэка», — говорится в письме.
Чернышов предложил предусмотреть частичную компенсацию расходов выпускников на туристические поездки по России, отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях, проживание на базах отдыха и в гостиницах, а также детские и молодежные образовательные маршруты. «Предлагаемый размер компенсации — до 40 тыс. рублей для выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в текущем календарном году», — отмечается в обращении.
По мнению депутата, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ сопровождается серьезной психологической нагрузкой, стрессом, эмоциональным и физическим переутомлением. Кроме того, отметил он, окончание школы связано для многих семей со значительными расходами, включая оплату репетиторов, подготовительных курсов, переезд и покупку техники и учебных материалов.
Вице-спикер Госдумы считает, что реализация инициативы позволит поддержать семьи с детьми, поможет школьникам восстановить здоровье после экзаменов и познакомиться с регионами России.