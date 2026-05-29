Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли ввозить продукты из-за рубежа?

Ответил начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Красноярской таможни.

Ответил начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Красноярской таможни.

Из Средней Азии нередко красноярцы дары южных садов. Но можно ли это сделать?

— Таможенные правила разрешают в расчёте на одного человека провезти любым видом транспорта из-за границы до 5 кг продуктов растительного и животного происхождения, кроме семян, семенного и посадочного материала, картофеля, — поясняет krsk.aif.ru начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Красноярской таможни Юрий Варнавских. — Однако есть ряд стран, на ввоз продуктов из которых Россельхознадзор ввёл полный запрет. Например, на данный момент привезти фрукты или овощи из Таджикистана или Азербайд­жана вообще нельзя.

А вот если вы соберётесь провезти продукцию животного происхождения (например, колбасу или вяленое мясо), важно помнить, что она должна обязательно быть в готовом виде и находиться в заводской упаковке.