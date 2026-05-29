Огненная месть: «Кинжалы» превратили в руины базу, с которой атаковали РФ

В ночь на 28 мая стратегический аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области подвергся мощной атаке. ВС РФ нанесли удар тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», превратив объект в пылающие руины. Эта атака не была спонтанной — она стала прямым ответом на массированную террористическую атаку ракетами по Севастополю, Таганрогу и Воронежу.
Возмездие за российский юг.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал этот удар расплатой за налет на Севастополь, Таганрог и Воронеж.
«Буквально накануне в Севастополе был удар, попало по банку, другим объектам. ВСУ могли взлетать для этих ударов как раз оттуда», — подчеркнул генерал.
Напомним, в ночь на 27 мая российские регионы подверглись беспрецедентной атаке. Основной удар пришелся по Севастополю: силами ПВО были перехвачены более 20 беспилотников и крылатых ракет Storm Shadow. Обломки спровоцировали пожар в здании Южного управления Центрального банка, в соседних жилых домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы. Пострадали также Таганрог и Воронеж. Ответ не заставил себя ждать — спустя сутки носители этого оружия были накрыты прямо на взлете.
Бетонное гнездо для Storm Shadow и «Фламинго».
Староконстантинов — не рядовой военный аэродром. Это главный хаб, заточенный под интеграцию в украинские ВВС натовских самолетов и высокоточного вооружения. По данным открытых источников, еще с советских времен здесь базировалась тяжелая бомбардировочная авиация, а после 2014 года объект активно модернизировался под западные стандарты. Сегодня он является домом для 7-й бригады тактической авиации, на вооружении которой стоят фронтовые бомбардировщики Су-24М, переоборудованные под пуски крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Именно на этот аэродром рассчитывает Киев для размещения переданных F-16.
«С этого аэродрома работают Су-24 или F-16, они наносят удар ракетами Storm Shadow или их аналогами. Самолеты подготавливаются к вылету со Староконстантинова, наносят удар, а потом могут садиться на любой другой аэродром, например, в Ивано-Франковске или Луцке. Но техническую подготовку они в основном проходят в Староконстантинове, это основная база для Су-24 и F-16, потому что там есть подготовленный персонал, сертифицированный для обслуживания самолетов, применения крылатых ракет западного образца и собственного производства», — уточнил Попов.
Кроме того, генерал отметил, что инфраструктура аэродрома позволяет прятать не только пилотируемую технику. На объекте возведены защищенные укрытия для ударных беспилотников, пуски которых периодически производятся прямо оттуда. «Имею в виду “Фламинго”, их оттуда могут запускать тоже. Это достаточно крупный авиационный узел для нападения на наши войсковые подразделения и тылы», — подчеркнул военный летчик.
Почему «Кинжалы».
Многих экспертов и наблюдателей волнует вопрос: если Староконстантинов представляет собой такую ценность, почему его не стирают с лица земли площадным ударом, например, с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник»? Владимир Попов объяснил, что такой сценарий противоречит военной логике и является пустой тратой боеприпасов из-за особенностей застройки объекта.
«Там несколько десятков укрытий. На каждый нужна отдельная ракета. “Орешник” может сработать по площадным целям, но эти укрытия размещены так далеко друг от друга, что несколько снарядов попадут в цель, а другие пойдут в землю. Все-таки “Орешник” предназначен для точечных заглубленных сооружений на предприятиях, подземных цехов на заводах, заглубленным энергообъектам. По аэродрому работать им целесообразности нет», — подытожил генерал.
Гораздо эффективнее работает тактика «качелей». Аэродром регулярно выводят из строя, но не уничтожают полностью одномоментно. Противник вынужден тратить ресурсы на восстановление, стягивать туда ремонтные бригады и технику. И именно в тот момент, когда база снова начинает функционировать, следует новый сокрушительный удар гиперзвуковыми «Кинжалами», против которых у ВСУ нет защиты.
«В случае Староконстантинова мы регулярно по нему наносим удары. Хотя бы раз, два раза в месяц. Но бывает и перерыв. Потому что там ведут восстановительные работы. И как только аэродром начинает функционировать, по нему наносят удар», — резюмировал Попов.