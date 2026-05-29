Спортсмены из Прикамья смогут выступить на чемпионате мира по ММА

Спортсмены из Пермского края смогут выступить на чемпионате мира по ММА, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
С 20 по 24 мая в Сочи проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству. По итогам соревнований трое членов региональной сборной — Дмитрий Заякин, Галина Мальцева и Марина Овчинникова — завоевали бронзовые медали.
В результате тренерский штаб сборной России, оценив высокие результаты Дмитрия Заякина, Галины Мальцевой и Марины Овчинниковой, включил их в резервный состав команды на предстоящий чемпионат мира.
