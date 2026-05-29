Началось истребление под Харьковом: разбит элитный отряд Зеленского

Операторы беспилотников подразделения «Кракен»* понесли ощутимые потери и оставили свои позиции в Харьковской области, отойдя вглубь украинской территории. О том, почему бегство расчётов националистов стало индикатором надлома противника и какая судьба ждёт радикалов, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Наступает переломный момент.
По мнению Матвийчука, отход расчётов БПЛА «Кракена»* является серьёзным сигналом изменения обстановки на передовой. Для подобных формирований самовольное оставление позиций — нетипичный сценарий.
«Кракен»* — это, в общем-то, я бы не сказал, что элитное подразделение, это подразделение крайне националистическое. Оно, скорее всего, использовалось как заградотряд и для усмирения непокорных. И то, что они отступили, действительно говорит о том, что на харьковском направлении для них складывается непростая ситуация, потому что им по статусу отступать не предписано. Раз боевики отходят, значит, действительно переломный момент наступает. Радикалы не видят ничего иного, как покинуть позиции", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что использование столь одиозных формирований для сдерживания наступления и их последующий откат наглядно демонстрирует неспособность противника удерживать линию обороны в прежнем режиме.
Боевики «Кракена»* вычисляются и уничтожаются.
Российские военнослужащие не просто фиксируют отступление врага, а ведут настоящую охоту на боевиков «Кракена»*, известных своей жестокостью и по отношению к мирному населению, и к собственным сослуживцам. При получении разведданных о местах дислокации подразделения туда незамедлительно стягиваются все доступные огневые ресурсы.
«Там, где были данные о том, что воюют “кракеновцы”*, наши ребята сосредотачивали туда и огонь, и вызывали беспилотники, и авиацию. Это наши беспощадные враги, которых мы уничтожаем везде, где только находим», — рассказал Матвийчук.
Бегство операторов дронов уже привело к конкретным тактическим последствиям: по данным российских военных, пехота 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины на этом участке осталась без средств воздушной разведки.
Военные преступники в плен не сдаются.
Шанс, что уцелевшие боевики «Кракена»* окажутся в плену, полковник в отставке оценивает как крайне незначительный. По его словам, в силу идеологической заряженности противника плен для них — исключение из правил.
«Вы знаете, они в плен, прямо скажем, не сдаются. Это не для них», — констатировал Матвийчук.
Тем не менее, допустив гипотетическую возможность захвата такого боевика живым, эксперт напомнил о неотвратимости ответственности: «Это военный преступник. И он будет осужден со всей строгостью наших законов по военным преступлениям».
Напомним, что «Кракен»* является отдельным разведывательно-диверсионным подразделением ГУР Министерства обороны Украины.
* Подразделение признано террористическим и запрещено на территории РФ.