Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Письмо Зеленского Трампу с просьбой о поставках ПВО осталось без ответа

Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и конгрессу с просьбой о поставках систем противовоздушной обороны не получило ответа со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил телеканал NBC News.

Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и конгрессу с просьбой о поставках систем противовоздушной обороны не получило ответа со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил телеканал NBC News.

По данным телеканала, письмо было доставлено в учреждения в Вашингтоне во вторник, но немедленных комментариев от США не последовало. Зеленский связал перспективы дипломатии с поставками Украине дополнительного вооружения, говорится в сообщении.

Украинский лидер Владимир Зеленский направил своему коллеге из США Дональду Трампу письмо, которое поставило Вашингтон в неловкое положение. Такое мнение в четверг, 28 мая, выразила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

Тем временем Европейский союз (ЕС) утвердил передачу Украине уже седьмого транша в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов евро, которая продолжается с 2024 года.

На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше