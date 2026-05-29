NBC: Письмо Зеленского Трампу с просьбой о поставках ПВО осталось без ответа

Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и конгрессу с просьбой о поставках систем противовоздушной обороны не получило ответа со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил телеканал NBC News.
По данным телеканала, письмо было доставлено в учреждения в Вашингтоне во вторник, но немедленных комментариев от США не последовало. Зеленский связал перспективы дипломатии с поставками Украине дополнительного вооружения, говорится в сообщении.
Украинский лидер Владимир Зеленский направил своему коллеге из США Дональду Трампу письмо, которое поставило Вашингтон в неловкое положение. Такое мнение в четверг, 28 мая, выразила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.
Тем временем Европейский союз (ЕС) утвердил передачу Украине уже седьмого транша в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов евро, которая продолжается с 2024 года.
На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.